Едутова (Белоусова) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едутова (Белоусова) Прасковья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич

Мать: Белоусова (Гетало) София Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клокова (Едутова) Антонина Никифоровна

Отец ребёнка: Едутов Никифор Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Едутов Фёдор Никифорович

Отец ребёнка: Едутов Никифор Егорович

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Едутов Егор Никифорович

Отец ребёнка: Едутов Никифор Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едутов Никифор Егорович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Едутов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Едутов Никифор Егорович

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Крылова (Едутова) Мария Никифорова

Отец ребёнка: Едутов Никифор Егорович

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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