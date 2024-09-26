Белоусова (Гетало) София Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Гетало) София Наумовна

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Место рождения

Остаповка

Дата рождения

1884

Дата смерти

01.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Гетало Наум Гордеевич

Мать: Гетало Ирина Фёдоровна

1880 в сельскохозяйственной переписи 1884 из переписи 1917г
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Марийка Яковлевна

Отец ребёнка: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Едутова (Белоусова) Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Белоусова Пелагия Яковлевна

Отец ребёнка: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.05.1909

Сын: Белоусов Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Белоусов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
19.04.1914

Сын: Белоусов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1917

Дочь: Белоусова Алёна Яковлевна

Отец ребёнка: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Подсчет из переписи
Смерть
01.11.1968
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

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