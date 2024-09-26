Белоусова (Гетало) София Наумовна
Место рожденияОстаповка
Дата рождения1884
Дата смерти01.11.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Гетало Наум Гордеевич
Мать: Гетало Ирина Фёдоровна
1880 в сельскохозяйственной переписи 1884 из переписи 1917г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Марийка Яковлевна
Отец ребёнка: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Едутова (Белоусова) Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Белоусова Пелагия Яковлевна
Отец ребёнка: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
14.05.1909
Сын: Белоусов Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Белоусов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
19.04.1914
Отец ребёнка: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
20.05.1917
Дочь: Белоусова Алёна Яковлевна
Отец ребёнка: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич
Подсчет из переписи
Смерть
01.11.1968