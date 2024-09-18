Едутов Василий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Едутова Надежда
Призыв на военную службу
1943
Военная служба
С 1943 по 1945
Воинское звание: рядовой Воинская часть: 5 гвардейская воздушно-десантная дивизия Был ранен. Потерял одну ногу. С войны вернулся домой
Рождение ребёнка
10.11.1950
Мать ребёнка: Едутова Надежда
Рождение ребёнка
12.09.1952
Дочь: Казарезова (Едутова) Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Едутова Надежда
Смерть
Неизвестно