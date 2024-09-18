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Едутов Василий Никифорович

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Место рождения

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Едутов Никифор Егорович

Мать: Едутова (Белоусова) Прасковья Яковлевна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Едутова Надежда

Призыв на военную службу
1943
Военная служба
С 1943 по 1945
Воинское звание: рядовой Воинская часть: 5 гвардейская воздушно-десантная дивизия Был ранен. Потерял одну ногу. С войны вернулся домой
Рождение ребёнка
10.11.1950

Сын: Едутов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Едутова Надежда

Рождение ребёнка
12.09.1952

Дочь: Казарезова (Едутова) Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Едутова Надежда

Смерть
Неизвестно

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