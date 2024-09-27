Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич
Место рожденияОстаповка
Дата рождения1882
Дата смертиОколо ?.10.1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Белоус Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Марийка Яковлевна
Мать ребёнка: Белоусова (Гетало) София Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Едутова (Белоусова) Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Белоусова (Гетало) София Наумовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Белоусова Пелагия Яковлевна
Мать ребёнка: Белоусова (Гетало) София Наумовна
Рождение ребёнка
14.05.1909
Сын: Белоусов Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Белоусова (Гетало) София Наумовна
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Белоусов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Белоусова (Гетало) София Наумовна
Рождение ребёнка
19.04.1914
Мать ребёнка: Белоусова (Гетало) София Наумовна
Рождение ребёнка
20.05.1917
Дочь: Белоусова Алёна Яковлевна
Мать ребёнка: Белоусова (Гетало) София Наумовна
Подсчет из переписи
Рождение ребёнка
05.10.1919
Дочь: Осипова (Белоусова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около ?.10.1921