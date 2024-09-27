Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич

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Место рождения

Остаповка

Дата рождения

1882

Дата смерти

Около ?.10.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Белоус Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Марийка Яковлевна

Мать ребёнка: Белоусова (Гетало) София Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова (Гетало) София Наумовна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Едутова (Белоусова) Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Белоусова (Гетало) София Наумовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Белоусова Пелагия Яковлевна

Мать ребёнка: Белоусова (Гетало) София Наумовна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.05.1909

Сын: Белоусов Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Белоусова (Гетало) София Наумовна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Белоусов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Белоусова (Гетало) София Наумовна

Рождение ребёнка
19.04.1914

Сын: Белоусов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Белоусова (Гетало) София Наумовна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1917

Дочь: Белоусова Алёна Яковлевна

Мать ребёнка: Белоусова (Гетало) София Наумовна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Подсчет из переписи
Рождение ребёнка
05.10.1919

Дочь: Осипова (Белоусова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около ?.10.1921
Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

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