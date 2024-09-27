Едутов Никифор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клокова (Едутова) Антонина Никифоровна
Мать ребёнка: Едутова (Белоусова) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Едутова (Белоусова) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Едутова (Белоусова) Прасковья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Едутов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Едутова (Белоусова) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Крылова (Едутова) Мария Никифорова
Мать ребёнка: Едутова (Белоусова) Прасковья Яковлевна
Смерть
Неизвестно