Шачнев Степан Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шачнев Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шачнев Алексей Степанович
Мать ребёнка: Шачнева Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шачнев Алексей Степанович
Мать ребёнка: Шачнева Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ананьева Марфа Степановна
Мать ребёнка: Шачнева Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шачнев Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Шачнева Марья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно