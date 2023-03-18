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Шачнев Степан Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шачнев Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Шачнев Алексей Степанович

Мать ребёнка: Шачнева Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шачнев Алексей Степанович

Мать ребёнка: Шачнева Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ананьева Марфа Степановна

Мать ребёнка: Шачнева Марья Васильевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шачнев Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Шачнева Марья Васильевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно