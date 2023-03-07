Ананьева (Шачнева) Марфа Степановна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти26.05.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1923
Отец ребёнка: Ананьев Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Ананьев Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ананьев Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ананьев Павел Александрович
Смерть
26.05.1990