Ананьева (Шачнева) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Шачнева) Марфа Степановна

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Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

26.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.11.1923

Сын: Ананьев Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Ананьев Павел Александрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьева Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Ананьев Павел Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Ананьев Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Ананьев Павел Александрович

Смерть
26.05.1990
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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