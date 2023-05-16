Шачнев Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Шачнев Степан Ильич
Мать: Шачнева Марья Васильевна
Бракосочетание
10.11.1914 ст.
Жена: Шачнева Васса Зотовна
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Степана Ильина Шачнева сын Алексей Степанович 18 лет Зота Михайлова Умнова дочь девица Васса Зотовна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Шачнева Васса Зотовна
Смерть
Неизвестно