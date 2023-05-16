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Шачнев Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Шачнев Степан Ильич

Мать: Шачнева Марья Васильевна

Бракосочетание
10.11.1914 ст.

Жена: Шачнева Васса Зотовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Степана Ильина Шачнева сын Алексей Степанович 18 лет Зота Михайлова Умнова дочь девица Васса Зотовна
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шачнев Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Шачнева Васса Зотовна

Смерть
Неизвестно