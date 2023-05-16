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Шачнева Васса Зотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Умнов Зот Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1914 ст.

Муж: Шачнев Алексей Степанович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Степана Ильина Шачнева сын Алексей Степанович 18 лет Зота Михайлова Умнова дочь девица Васса Зотовна
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шачнев Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Шачнев Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно