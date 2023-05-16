Шачнева Васса Зотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Умнов Зот Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1914 ст.
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Степана Ильина Шачнева сын Алексей Степанович 18 лет Зота Михайлова Умнова дочь девица Васса Зотовна
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Шачнев Алексей Степанович
Смерть
Неизвестно