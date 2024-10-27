Шачнева Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1894
Муж: Шачнев Степан Ильич
Рождение ребёнка
15.12.1898 ст.
Дочь: Шачнева Феофания Степановна
Отец ребёнка: Шачнев Степан Ильич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Шачнева Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Шачнев Степан Ильич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шачнев Александр Степанович
Отец ребёнка: Шачнев Степан Ильич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Шачнева Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Шачнев Степан Ильич
Смерть
Неизвестно