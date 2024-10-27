Шачнева Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шачнева Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1894

Муж: Шачнев Степан Ильич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.12.1898 ст.

Дочь: Шачнева Феофания Степановна

Отец ребёнка: Шачнев Степан Ильич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Шачнева Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Шачнев Степан Ильич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шачнев Александр Степанович

Отец ребёнка: Шачнев Степан Ильич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Шачнева Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Шачнев Степан Ильич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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