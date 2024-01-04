Смирнова (Сорокина) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Сорокина) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1879 или 1880

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 или 1880

Отец: Сорокин Алексей

Мать: Сорокина Агафья Георгиевна

Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.02.1905

Муж: Смирнов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
23.01.1906

Сын: Смирнов Павел Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич

Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.06.1908

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич

Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.02.1912

Сын: Смирнов Василий Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич

Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1912

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич

Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1913

Сын: Смирнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
21.12.1915

Дочь: Таисья Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич

Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1915
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