Смирнова (Сорокина) Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1879 или 1880
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 или 1880
Отец: Сорокин Алексей
Бракосочетание
27.02.1905
Рождение ребёнка
23.01.1906
Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
16.06.1908
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
12.02.1912
Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1912
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1913
Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
21.12.1915
Дочь: Таисья Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1915