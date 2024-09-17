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Смирнов Василий Иванович

Место рождения

Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.02.1912

Дата смерти

04.08.1912

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1875 г.р.

Мать

1879 или 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1912

Отец: Смирнов Иван Николаевич

Мать: Смирнова (Сорокина) Анастасия Алексеевна

Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1912 год | 3
Место жительства
Неизвестно
Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
12.02.1912
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1912 год | 3
Смерть
04.08.1912
Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1912 год | 16

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