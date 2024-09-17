Смирнов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения12.02.1912
Дата смерти04.08.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1912
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1912 год | 3
Место жительства
Неизвестно
Крещение
12.02.1912
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1912 год | 3
Смерть
04.08.1912
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1912 год | 16