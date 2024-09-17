Смирнов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Павел Иванович

Смирнов Павел Иванович

Место рождения

Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.01.1906

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1875 г.р.

Мать

1879 или 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1906

Отец: Смирнов Иван Николаевич

Мать: Смирнова (Сорокина) Анастасия Алексеевна

Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1906 год | 3
Место жительства
Неизвестно
Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
23.01.1906
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1906 год | 3
Смерть
После 1915
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 85

Мы используем куки для улучшения работы сайта.