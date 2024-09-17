Смирнов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения23.01.1906
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1906
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1906 год | 3
Место жительства
Неизвестно
Крещение
23.01.1906
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1906 год | 3
Смерть
После 1915
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 85