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Сорокин Алексей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Тимофей Богданович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сорокина) Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Георгиевна

Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Агафья Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Сорокин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Георгиевна

Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879 или 1880

Дочь: Смирнова (Сорокина) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Георгиевна

Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1905 год | 7 | Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 85
Рождение ребёнка
14.01.1889

Дочь: Гуляева (Сорокина) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Георгиевна

Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1909 год | 11
Смерть
Неизвестно

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