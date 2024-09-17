Сорокин Алексей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Тимофей Богданович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сорокина) Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Георгиевна
Рождение ребёнка
1879 или 1880
Дочь: Смирнова (Сорокина) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Георгиевна
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1905 год | 7 | Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 85
Рождение ребёнка
14.01.1889
Дочь: Гуляева (Сорокина) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Георгиевна
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1909 год | 11
Смерть
Неизвестно