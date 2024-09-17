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(Смирнова) Таисья Ивановна

Место рождения

Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.12.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1875 г.р.

Мать

1879 или 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1915

Отец: Смирнов Иван Николаевич

Мать: Смирнова (Сорокина) Анастасия Алексеевна

Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 19
Место жительства
Неизвестно
Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
22.12.1915
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 19
Смерть
Неизвестно

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