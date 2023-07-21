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Сидоренко Петр Николаевич

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Место рождения

Астраханская губ., Черноярский уезд, Светлоярская вол.

Дата рождения

1896

Дата смерти

04.04.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Сидоренко Николай

Мать: не указана

Астраханская губ., Черноярский уезд, Светлоярская вол.
Бракосочетание
26.01.1918

Жена: Сидоренко Валентина

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологда, Вологодский уезд, Димитриевская Наволокская церковь
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Прилипухова Лидия

Мать ребёнка: Сидоренко Валентина

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоренко Валентина

Светлый Яр, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.09.1926

Сын: Сидоренко Павел

Мать ребёнка: Сидоренко Валентина

Рождение ребёнка
02.06.1932

Дочь: Рыскина Елена

Мать ребёнка: Сидоренко Валентина

Светлый Яр, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренко Александр

Мать ребёнка: Сидоренко Валентина

Военная служба
Неизвестно
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Смерть
04.04.1960
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область