Сидоренко Петр Николаевич
Место рожденияАстраханская губ., Черноярский уезд, Светлоярская вол.
Дата рождения1896
Дата смерти04.04.1960
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Сидоренко Николай
Мать: не указана
Астраханская губ., Черноярский уезд, Светлоярская вол.
Бракосочетание
26.01.1918
Жена: Сидоренко Валентина
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологда, Вологодский уезд, Димитриевская Наволокская церковь
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Прилипухова Лидия
Мать ребёнка: Сидоренко Валентина
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидоренко Валентина
Рождение ребёнка
07.09.1926
Сын: Сидоренко Павел
Мать ребёнка: Сидоренко Валентина
Рождение ребёнка
02.06.1932
Дочь: Рыскина Елена
Мать ребёнка: Сидоренко Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренко Александр
Мать ребёнка: Сидоренко Валентина
Военная служба
Неизвестно
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Смерть
04.04.1960
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область