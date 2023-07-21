Прилипухова (Сидоренко) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Сидоренко Петр Николаевич
Мать: Сидоренко Валентина
Рождение ребёнка
15.06.1945
Дочь: Кравцова Лилия
Отец ребёнка: Прилипухов Иван
Развод
Неизвестно
Муж: Шевченко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевченко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевченко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прилипухов Иван
Смерть
1994