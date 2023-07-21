Прилипухова (Сидоренко) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилипухова (Сидоренко) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Сидоренко Петр Николаевич

Мать: Сидоренко Валентина

Рождение ребёнка
15.06.1945

Дочь: Кравцова Лилия

Отец ребёнка: Прилипухов Иван

Развод
Неизвестно

Муж: Шевченко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевченко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилипухов Иван

Смерть
1994
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