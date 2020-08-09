Рыскина (Сидоренко) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыскина (Сидоренко) Елена

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Место рождения

Светлый Яр, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

02.06.1932

Дата смерти

09.08.2020

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1932

Отец: Сидоренко Петр Николаевич

Мать: Сидоренко Валентина

Светлый Яр, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Образование
С 1950 по 1954
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Учитель русского языка и литературы средней школы | с отличием | Сталинградский Государственный Педагогический институт им. А.С. Серафимовича, Сталинград
Бракосочетание
02.12.1957

Муж: Рыскин Геннадий (Генрих)

Введенское, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.11.1958

Сын: Рыскин Алексей

Отец ребёнка: Рыскин Геннадий (Генрих)

остров Русский, военный госпиталь
Рождение ребёнка
28.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыскин Геннадий (Генрих)

Смерть
09.08.2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: легочная эмболия, после COVID-19 | Больница Святого Георгия
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Красненькое кладбище