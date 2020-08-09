Рыскина (Сидоренко) Елена
Место рождения
Дата рождения02.06.1932
Дата смерти09.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1932
Отец: Сидоренко Петр Николаевич
Мать: Сидоренко Валентина
Образование
С 1950 по 1954
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Учитель русского языка и литературы средней школы | с отличием | Сталинградский Государственный Педагогический институт им. А.С. Серафимовича, Сталинград
Бракосочетание
02.12.1957
Введенское, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.11.1958
Сын: Рыскин Алексей
Отец ребёнка: Рыскин Геннадий (Генрих)
остров Русский, военный госпиталь
Рождение ребёнка
28.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыскин Геннадий (Генрих)
Смерть
09.08.2020
Причина смерти: легочная эмболия, после COVID-19 | Больница Святого Георгия
Похороны
Неизвестно
Красненькое кладбище