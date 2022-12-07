Рыскин Алексей
Место рожденияостров Русский, военный госпиталь
Дата рождения25.11.1958
Дата смерти07.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1958
Отец: Рыскин Геннадий (Генрих)
Мать: Рыскина Елена
остров Русский, военный госпиталь
Рождение ребёнка
25.06.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.12.2022
Причина смерти: атеросклероз, сердечная недостаточность | Больница, Полюстровский 17
Похороны
Неизвестно
Белоостровское кладбище