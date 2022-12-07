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Рыскин Алексей

Место рождения

остров Русский, военный госпиталь

Дата рождения

25.11.1958

Дата смерти

07.12.2022

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1958

Отец: Рыскин Геннадий (Генрих)

Мать: Рыскина Елена

остров Русский, военный госпиталь
Рождение ребёнка
25.06.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.12.2022
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: атеросклероз, сердечная недостаточность | Больница, Полюстровский 17
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Белоостровское кладбище
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