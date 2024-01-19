Опанасенко Радион Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1850
Бракосочетание
22.10.1868
Рождение ребёнка
06.11.1869
Дочь: Литвинец Матрона Радионовна
Мать ребёнка: Опанасенко Евлампия Алексеевна
Рождение ребёнка
29.09.1871
Сын: Опанасенко Григорий Радионович
Мать ребёнка: Опанасенко Евлампия Алексеевна
Рождение ребёнка
14.09.1873
Дочь: Опанасенко Ефимия Радионовна
Мать ребёнка: Опанасенко Евлампия Алексеевна
Рождение ребёнка
13.01.1876
Дочь: Опанасенко Татьяна Радионовна
Мать ребёнка: Опанасенко Евлампия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.01.1879
Дочь: Ксения Радионовна
Мать ребёнка: Опанасенко Евлампия Алексеевна
Рождение ребёнка
22.07.1881
Сын: Опанасенко Трофим Радионович
Мать ребёнка: Опанасенко Евлампия Алексеевна
Рождение ребёнка
21.12.1883
Сын: Опанасенко Петр Радионович
Мать ребёнка: Опанасенко Евлампия Алексеевна
Рождение ребёнка
12.09.1886
Дочь: Феодора Радионовна
Мать ребёнка: Опанасенко Евлампия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.12.1889
Сын: Опанасенко Игнатий Радионович
Мать ребёнка: Опанасенко Евлампия Алексеевна
Рождение ребёнка
18.08.1892
Дочь: Ульяна Радионовна
Мать ребёнка: Опанасенко Евлампия Алексеевна
Смерть
Неизвестно