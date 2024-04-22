Опанасенко (Лупинос) Евлампия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опанасенко (Лупинос) Евлампия Алексеевна

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
22.10.1868

Муж: Опанасенко Радион Васильевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1869

Дочь: Литвинец Матрона Радионовна

Отец ребёнка: Опанасенко Радион Васильевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1871

Сын: Опанасенко Григорий Радионович

Отец ребёнка: Опанасенко Радион Васильевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1873

Дочь: Опанасенко Ефимия Радионовна

Отец ребёнка: Опанасенко Радион Васильевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.01.1876

Дочь: Опанасенко Татьяна Радионовна

Отец ребёнка: Опанасенко Радион Васильевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1879

Дочь: Ксения Радионовна

Отец ребёнка: Опанасенко Радион Васильевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.07.1881

Сын: Опанасенко Трофим Радионович

Отец ребёнка: Опанасенко Радион Васильевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1883

Сын: Опанасенко Петр Радионович

Отец ребёнка: Опанасенко Радион Васильевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.09.1886

Дочь: Феодора Радионовна

Отец ребёнка: Опанасенко Радион Васильевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.12.1889

Сын: Опанасенко Игнатий Радионович

Отец ребёнка: Опанасенко Радион Васильевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.08.1892

Дочь: Ульяна Радионовна

Отец ребёнка: Опанасенко Радион Васильевич

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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