Литвинец (Опанасенко) Матрона Радионовна
Место рождения
Дата рождения06.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1869
Бракосочетание
02.02.1892
Рождение ребёнка
24.02.1893
Дочь: Марина Степановна
Отец ребёнка: Литвинец Степан Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1895
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Литвинец Степан Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1897
Дочь: Литвинец Ефимия Степановна
Отец ребёнка: Литвинец Степан Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1900
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Литвинец Степан Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1903
Сын: Литвинец Филипп Степанович
Отец ребёнка: Литвинец Степан Иванович
Смерть
Неизвестно