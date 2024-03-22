Литвинец (Опанасенко) Матрона Радионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинец (Опанасенко) Матрона Радионовна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

06.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1869

Отец: Опанасенко Радион Васильевич

Мать: Опанасенко Евлампия Алексеевна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
02.02.1892

Муж: Литвинец Степан Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.02.1893

Дочь: Марина Степановна

Отец ребёнка: Литвинец Степан Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1895

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Литвинец Степан Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1897

Дочь: Литвинец Ефимия Степановна

Отец ребёнка: Литвинец Степан Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1900

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Литвинец Степан Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1903

Сын: Литвинец Филипп Степанович

Отец ребёнка: Литвинец Степан Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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