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Литвинец Степан Иванович

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

28.11.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1866

Отец: Литвинец Иван Иванович

Мать: Литвинец Ольга Семеновна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
02.02.1892

Жена: Литвинец Матрона Радионовна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.02.1893

Дочь: Марина Степановна

Мать ребёнка: Литвинец Матрона Радионовна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1895

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Литвинец Матрона Радионовна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1897

Дочь: Литвинец Ефимия Степановна

Мать ребёнка: Литвинец Матрона Радионовна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1900

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: Литвинец Матрона Радионовна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1903

Сын: Литвинец Филипп Степанович

Мать ребёнка: Литвинец Матрона Радионовна

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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