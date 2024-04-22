Литвинец Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения28.11.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1866
Отец: Литвинец Иван Иванович
Мать: Литвинец Ольга Семеновна
Бракосочетание
02.02.1892
Рождение ребёнка
24.02.1893
Дочь: Марина Степановна
Мать ребёнка: Литвинец Матрона Радионовна
Рождение ребёнка
11.01.1895
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Литвинец Матрона Радионовна
Рождение ребёнка
15.09.1897
Дочь: Литвинец Ефимия Степановна
Мать ребёнка: Литвинец Матрона Радионовна
Рождение ребёнка
28.10.1900
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: Литвинец Матрона Радионовна
Рождение ребёнка
02.07.1903
Сын: Литвинец Филипп Степанович
Мать ребёнка: Литвинец Матрона Радионовна
Смерть
Неизвестно