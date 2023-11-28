Литвинец (Безпалая) Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинец (Безпалая) Ольга Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1866

Муж: Литвинец Иван Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.11.1866

Сын: Литвинец Степан Иванович

Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.02.1869

Сын: Литвинец Архипп Иванович

Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.02.1870

Сын: Литвинец Василий Иванович

Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1872

Дочь: Литвинец Мария Ивановна

Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.12.1874

Сын: Литвинец Савва Иванович

Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.07.1875

Сын: Литвинец Лазарь Иванович

Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.07.1875

Сын: Литвинец Павел Иванович

Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.04.1876

Сын: Литвинец Федор Иванович

Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.08.1878

Дочь: Литвинец Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1880

Сын: Литвинец Илья Иванович

Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1883

Сын: Литвинец Василий Иванович

Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Переясловка, Чернігівська область

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