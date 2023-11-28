Литвинец (Безпалая) Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1866
Рождение ребёнка
28.11.1866
Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1869
Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1870
Сын: Литвинец Василий Иванович
Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1872
Дочь: Литвинец Мария Ивановна
Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1874
Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1875
Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1875
Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1876
Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1878
Дочь: Литвинец Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1880
Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1883
Сын: Литвинец Василий Иванович
Отец ребёнка: Литвинец Иван Иванович
Смерть
Неизвестно