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Опанасенко Трофим Радионович

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

22.07.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1881

Отец: Опанасенко Радион Васильевич

Мать: Опанасенко Евлампия Алексеевна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
10.02.1902

Жена: Опанасенко Феврония Трофимовна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.11.1904

Сын: Опанасенко Митрофан Трофимович

Мать ребёнка: Опанасенко Феврония Трофимовна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.11.1910

Сын: Опанасенко Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Опанасенко Феврония Трофимовна

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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