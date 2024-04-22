Опанасенко Трофим Радионович
Место рождения
Дата рождения22.07.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1881
Бракосочетание
10.02.1902
Рождение ребёнка
24.11.1904
Сын: Опанасенко Митрофан Трофимович
Мать ребёнка: Опанасенко Феврония Трофимовна
Рождение ребёнка
13.11.1910
Сын: Опанасенко Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Опанасенко Феврония Трофимовна
Смерть
Неизвестно