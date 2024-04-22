Опанасенко (Лукьяненко) Феврония Трофимовна
Место рождения
Дата рождения19.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1880
Бракосочетание
10.02.1902
Рождение ребёнка
24.11.1904
Сын: Опанасенко Митрофан Трофимович
Отец ребёнка: Опанасенко Трофим Радионович
Рождение ребёнка
13.11.1910
Сын: Опанасенко Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Опанасенко Трофим Радионович
Смерть
Неизвестно