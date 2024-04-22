Опанасенко (Лукьяненко) Феврония Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опанасенко (Лукьяненко) Феврония Трофимовна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

19.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1880

Отец: Лукьяненко Трофим Акилович

Мать: Лукьяненко Евдокия Саввична

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
10.02.1902

Муж: Опанасенко Трофим Радионович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.11.1904

Сын: Опанасенко Митрофан Трофимович

Отец ребёнка: Опанасенко Трофим Радионович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.11.1910

Сын: Опанасенко Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Опанасенко Трофим Радионович

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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