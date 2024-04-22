Лукьяненко Трофим Акилович
Место рождения
Дата рождения19.09.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1856
Рождение ребёнка
08.04.1879
Сын: Лукьяненко Георгий Трофимович
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
19.06.1880
Дочь: Опанасенко Феврония Трофимовна
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
04.10.1882
Дочь: Безпалая Харитина Трофимовна
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
12.06.1884
Сын: Лукьяненко Петр Трофимович
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
23.06.1886
Сын: Лукьяненко Иван Трофимович
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
07.05.1888
Сын: Лукьяненко Иван Трофимович
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
14.09.1889
Дочь: Лукьяненко Ефимия Трофимовна
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
02.02.1892
Сын: Лукьяненко Семен Трофимович
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Саввична
Смерть
Неизвестно