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Лукьяненко Трофим Акилович

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

19.09.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1856

Отец: Лукьяненко Акила Степанович

Мать: Лукьяненко Евдокия Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.04.1879

Сын: Лукьяненко Георгий Трофимович

Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Саввична

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.06.1880

Дочь: Опанасенко Феврония Трофимовна

Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Саввична

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.10.1882

Дочь: Безпалая Харитина Трофимовна

Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Саввична

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.06.1884

Сын: Лукьяненко Петр Трофимович

Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Саввична

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.06.1886

Сын: Лукьяненко Иван Трофимович

Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Саввична

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1888

Сын: Лукьяненко Иван Трофимович

Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Саввична

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1889

Дочь: Лукьяненко Ефимия Трофимовна

Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Саввична

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.02.1892

Сын: Лукьяненко Семен Трофимович

Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Саввична

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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