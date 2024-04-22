Безпалая (Лукьяненко) Харитина Трофимовна
Место рождения
Дата рождения04.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1882
Бракосочетание
18.05.1903
Рождение ребёнка
08.12.1906
Сын: Безпалый Потапий Павлович
Отец ребёнка: Безпалый Павел Викторович
Рождение ребёнка
15.12.1908
Дочь: Безпалая Лукия Павловна
Отец ребёнка: Безпалый Павел Викторович
Рождение ребёнка
16.12.1914
Отец ребёнка: Безпалый Павел Викторович
Рождение ребёнка
17.12.1917
Дочь: Безпалая Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Безпалый Павел Викторович
Смерть
Неизвестно