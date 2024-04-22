Безпалая (Лукьяненко) Харитина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безпалая (Лукьяненко) Харитина Трофимовна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

04.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1882

Отец: Лукьяненко Трофим Акилович

Мать: Лукьяненко Евдокия Саввична

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
18.05.1903

Муж: Безпалый Павел Викторович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.12.1906

Сын: Безпалый Потапий Павлович

Отец ребёнка: Безпалый Павел Викторович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.12.1908

Дочь: Безпалая Лукия Павловна

Отец ребёнка: Безпалый Павел Викторович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1914

Сын: Безпалый Даниил Павлович

Отец ребёнка: Безпалый Павел Викторович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.12.1917

Дочь: Безпалая Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Безпалый Павел Викторович

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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