Безпалый Павел Викторович
Место рождения
Дата рождения15.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1883
Бракосочетание
18.05.1903
Рождение ребёнка
08.12.1906
Сын: Безпалый Потапий Павлович
Мать ребёнка: Безпалая Харитина Трофимовна
Рождение ребёнка
15.12.1908
Дочь: Безпалая Лукия Павловна
Мать ребёнка: Безпалая Харитина Трофимовна
Рождение ребёнка
16.12.1914
Мать ребёнка: Безпалая Харитина Трофимовна
Рождение ребёнка
17.12.1917
Дочь: Безпалая Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Безпалая Харитина Трофимовна
Смерть
Неизвестно