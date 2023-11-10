Безпалый Павел Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезпалый Павел Викторович

Безпалый Павел Викторович

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

15.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1883

Отец: Безпалый Виктор Яковлевич

Мать: Безпалая Параскева Григорьевна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
18.05.1903

Жена: Безпалая Харитина Трофимовна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.12.1906

Сын: Безпалый Потапий Павлович

Мать ребёнка: Безпалая Харитина Трофимовна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.12.1908

Дочь: Безпалая Лукия Павловна

Мать ребёнка: Безпалая Харитина Трофимовна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1914

Сын: Безпалый Даниил Павлович

Мать ребёнка: Безпалая Харитина Трофимовна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.12.1917

Дочь: Безпалая Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Безпалая Харитина Трофимовна

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close