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Опанасенко Петр Радионович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.12.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1883

Отец: Опанасенко Радион Васильевич

Мать: Опанасенко Евлампия Алексеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.01.1906

Жена: Опанасенко Мотрона Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1908

Сын: Опанасенко Евтихий Петрович

Мать ребёнка: Опанасенко Мотрона Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.03.1910

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Опанасенко Мотрона Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1914

Дочь: Опанасенко Елисавета Петровна

Мать ребёнка: Опанасенко Мотрона Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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