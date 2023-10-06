Опанасенко Петр Радионович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.12.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1883
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.01.1906
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1908
Сын: Опанасенко Евтихий Петрович
Мать ребёнка: Опанасенко Мотрона Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.03.1910
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Опанасенко Мотрона Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1914
Дочь: Опанасенко Елисавета Петровна
Мать ребёнка: Опанасенко Мотрона Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно