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Опанасенко Василий Михайлович

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
30.01.1850

Жена: Опанасенко Синклитикия Федоровна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1850

Сын: Опанасенко Радион Васильевич

Мать ребёнка: Опанасенко Синклитикия Федоровна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1853

Сын: Опанасенко Роман Васильевич

Мать ребёнка: Опанасенко Синклитикия Федоровна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.12.1859

Сын: Опанасенко Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Опанасенко Синклитикия Федоровна

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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