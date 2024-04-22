Опанасенко Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
30.01.1850
Рождение ребёнка
22.10.1850
Сын: Опанасенко Радион Васильевич
Мать ребёнка: Опанасенко Синклитикия Федоровна
Рождение ребёнка
01.10.1853
Сын: Опанасенко Роман Васильевич
Мать ребёнка: Опанасенко Синклитикия Федоровна
Рождение ребёнка
19.12.1859
Сын: Опанасенко Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: Опанасенко Синклитикия Федоровна
Смерть
Неизвестно