Опанасенко Роман Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1853
Бракосочетание
30.01.1881
Рождение ребёнка
18.12.1881
Дочь: Сироватка Ульяна Романовна
Мать ребёнка: Опанасенко Дарья Никитична
Рождение ребёнка
22.02.1885
Дочь: Опанасенко Марина Романовна
Мать ребёнка: Опанасенко Дарья Никитична
Рождение ребёнка
05.01.1888
Дочь: Опанасенко Сигкликития Романовна
Мать ребёнка: Опанасенко Дарья Никитична
Рождение ребёнка
27.06.1889
Сын: Опанасенко Давид Романович
Мать ребёнка: Опанасенко Дарья Никитична
Рождение ребёнка
27.06.1889
Сын: Опанасенко Иван Романович
Мать ребёнка: Опанасенко Дарья Никитична
Смерть
Неизвестно