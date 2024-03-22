Опанасенко Роман Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОпанасенко Роман Васильевич

Опанасенко Роман Васильевич

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

01.10.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1853

Отец: Опанасенко Василий Михайлович

Мать: Опанасенко Синклитикия Федоровна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
30.01.1881

Жена: Опанасенко Дарья Никитична

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.12.1881

Дочь: Сироватка Ульяна Романовна

Мать ребёнка: Опанасенко Дарья Никитична

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.02.1885

Дочь: Опанасенко Марина Романовна

Мать ребёнка: Опанасенко Дарья Никитична

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1888

Дочь: Опанасенко Сигкликития Романовна

Мать ребёнка: Опанасенко Дарья Никитична

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.06.1889

Сын: Опанасенко Давид Романович

Мать ребёнка: Опанасенко Дарья Никитична

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.06.1889

Сын: Опанасенко Иван Романович

Мать ребёнка: Опанасенко Дарья Никитична

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close