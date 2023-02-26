Василий Кирьянов
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1825
Отец: Кирьян Изотов
Мать: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1845
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Елизавета Фёдорова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1847
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Елизавета Фёдорова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Никита Васильев
Мать ребёнка: Елизавета Фёдорова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1849
Дочь: Агафия Васильева
Мать ребёнка: Елизавета Фёдорова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Филина Степанида Васильева
Мать ребёнка: Елизавета Фёдорова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1862
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Елизавета Фёдорова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Емельян Васильев
Мать ребёнка: Елизавета Фёдорова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно