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Василий Кирьянов

Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825

Отец: Кирьян Изотов

Мать: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1845

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Елизавета Фёдорова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1847

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Елизавета Фёдорова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1849

Сын: Никита Васильев

Мать ребёнка: Елизавета Фёдорова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1849

Дочь: Агафия Васильева

Мать ребёнка: Елизавета Фёдорова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Филина Степанида Васильева

Мать ребёнка: Елизавета Фёдорова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1862

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Елизавета Фёдорова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Емельян Васильев

Мать ребёнка: Елизавета Фёдорова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно