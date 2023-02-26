Елизавета Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Кирьянов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1847
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Василий Кирьянов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Никита Васильев
Отец ребёнка: Василий Кирьянов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1849
Дочь: Агафия Васильева
Отец ребёнка: Василий Кирьянов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Филина Степанида Васильева
Отец ребёнка: Василий Кирьянов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1862
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Василий Кирьянов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Емельян Васильев
Отец ребёнка: Василий Кирьянов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно