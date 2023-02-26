Елизавета Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Кирьянов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1847

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Василий Кирьянов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1849

Сын: Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Кирьянов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1849

Дочь: Агафия Васильева

Отец ребёнка: Василий Кирьянов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Филина Степанида Васильева

Отец ребёнка: Василий Кирьянов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1862

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Василий Кирьянов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Емельян Васильев

Отец ребёнка: Василий Кирьянов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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