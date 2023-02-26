Василий Васильев
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Василий Кирьянов
Мать: Елизавета Фёдорова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.?.1863
Жена: Александра Иванова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1868
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Александра Иванова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно