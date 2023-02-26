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Василий Васильев

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Василий Кирьянов

Мать: Елизавета Фёдорова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.?.1863

Жена: Александра Иванова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1868

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Александра Иванова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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