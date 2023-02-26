Кирьян Изотов
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1791
Дата смерти02.07.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Изот
Мать: не указана
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1825
Сын: Василий Кирьянов
Мать ребёнка: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марфа Кирьянова
Мать ребёнка: ?
д.Спас Перемышльского уезда Тульской губ.
Смерть
02.07.1848
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия