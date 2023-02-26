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Кирьян Изотов

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

02.07.1848

Пол

Мужской

Отец

До 1771 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Изот

Мать: не указана

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1825

Сын: Василий Кирьянов

Мать ребёнка: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марфа Кирьянова

Мать ребёнка: ?

д.Спас Перемышльского уезда Тульской губ.
Смерть
02.07.1848
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия
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