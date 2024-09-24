Никита / Аникита Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.08.1745 ст.
Дата смертиМежду 1795 и 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1745 ст.
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 8. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и Пе... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 5 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Раздел о... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 9 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел ... Показать все
Бракосочетание
Между 1764 и 1775
Жена: Марья Стефановна
Рождение ребёнка
30.09.1775 ст.
Сын: Григорий Никитич
Мать ребёнка: Марья Стефановна
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 10. Метрические книги и брачные обыски церквей г. Пересла... Показать все
Бракосочетание
06.11.1776 ст.
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 22. Метрические книги и брачные описи церквей г. Пе... Показать все
Рождение ребёнка
1778
Сын: Трофим Никитич
Мать ребёнка: Акулина / Акилина Ефимовна
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 16 возраст по нынешней ревизии (1782) - 35 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Восприемник
21.04.1783 ст.
Восприемник у Федора Демидовича, сына Демида Михайловича
Рождение ребёнка
02.12.1790 ст.
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Акулина / Акилина Ефимовна
дата крещения - 04.12.1790 ФИО восприемников - того же села крестьянская дочь девка Евдокея Демидовна Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Метрическая книга церквей города Переславля и его округ... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 41 год, жена - Акилина Ефимовна, 39 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
24.02.1793 ст.
Мать ребёнка: Акулина / Акилина Ефимовна
дата крещения - 30.02.1793 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села Рождествина крестьянский сын Клементий Демидович Источник: Архив Гос... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 43 года, жена - Акилина Якимовна, 41 год Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листо... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1794 ст.
Мать ребёнка: Акулина / Акилина Ефимовна
дата крещения - 08.01.1794 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Клементий Демидович Источник: Архив Государственное... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 44 года, жена - Акилина Яковлевна, 42 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830