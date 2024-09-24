Акулина / Акилина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти08.06.1786 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1740
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Агрофена / Агрипена Михайловна
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Семенович
Рождение ребёнка
01.03.1744 ст.
Дочь: Евдокея Михайловна
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Семенович
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1744 ст.
Сын: Демид Михайлович
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Семенович
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 26 лет, муж - Михайло Семенович, 26 лет 19 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правлен... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1745 ст.
Сын: Никита / Аникита Михайлович
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Семенович
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 8. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и Пе... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1748 ст.
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Семенович
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1748 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 19 Кол-во листов: 205 Даты документов: Раздел описи: 1748 стр. 43
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 31 год, муж - Михайло Семенович, 30 лет 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во... Показать все
Рождение ребёнка
1752
Сын: Егор Михайлович
Отец ребёнка: Михайло / Михаил Семенович
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 35 лет, муж - Михайло, 34 года 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов:... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 44 возраст по нынешней ревизии (1782) - 63 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Смерть
08.06.1786 ст.
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 62 года причина - от чахотки вдова Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государств... Показать все