Демид Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.08.1744 ст.
Дата смерти31.01.1803 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1744 ст.
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 3 19 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675об
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 6 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Раздел о... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 10 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел... Показать все
Бракосочетание
Между 1760 и 1767
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Василиса Демидовна
Мать ребёнка: Акулина / Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
17.03.1769 ст.
Дочь: Евдокия / Авдотья Демидовна
Мать ребёнка: Акулина / Акилина Яковлевна
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1769 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 72 Кол-во листов: 605 Даты документов: Раздел описи: 1769 стр. 95
Рождение ребёнка
24.11.1776 ст.
Дочь: Екатерина Демидовна
Мать ребёнка: Акулина / Акилина Яковлевна
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сай... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1778 ст.
Сын: Клим / Клементий Демидович
Мать ребёнка: Акулина / Акилина Яковлевна
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1781
Дочь: Степанида / Стефанида Демидовна
Мать ребёнка: Акулина / Акилина Яковлевна
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 18 возраст по нынешней ревизии (1782) - 37 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1783 ст.
Сын: Федор Демидович
Мать ребёнка: Акулина / Акилина Яковлевна
дата крещения - 25.04.1783 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Никита Михайлович Источник: Архив Государственное бюджетн... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 46 лет, жена - Акилина Яковлевна, 47 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 48 лет, жена - Акилина Яковлевна, 48 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листо... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 49 лет, жена - Акилина Яковлевна, 49 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Смерть
31.01.1803 ст.
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 59 лет причина - от чахотки Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный ... Показать все