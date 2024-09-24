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Демид Михайлович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.08.1744 ст.

Дата смерти

31.01.1803 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1744 ст.

Отец: Михайло / Михаил Семенович

Мать: Акулина / Акилина Алексеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 3 19 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675об
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 6 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Раздел о... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 10 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел... Показать все
Бракосочетание
Между 1760 и 1767

Жена: Акулина / Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Василиса Демидовна

Мать ребёнка: Акулина / Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
17.03.1769 ст.

Дочь: Евдокия / Авдотья Демидовна

Мать ребёнка: Акулина / Акилина Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1769 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 72 Кол-во листов: 605 Даты документов: Раздел описи: 1769 стр. 95
Рождение ребёнка
24.11.1776 ст.

Дочь: Екатерина Демидовна

Мать ребёнка: Акулина / Акилина Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сай... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1778 ст.

Сын: Клим / Клементий Демидович

Мать ребёнка: Акулина / Акилина Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1781

Дочь: Степанида / Стефанида Демидовна

Мать ребёнка: Акулина / Акилина Яковлевна

Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 18 возраст по нынешней ревизии (1782) - 37 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1783 ст.

Сын: Федор Демидович

Мать ребёнка: Акулина / Акилина Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 25.04.1783 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Никита Михайлович Источник: Архив Государственное бюджетн... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 46 лет, жена - Акилина Яковлевна, 47 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 48 лет, жена - Акилина Яковлевна, 48 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листо... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 49 лет, жена - Акилина Яковлевна, 49 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Смерть
31.01.1803 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 59 лет причина - от чахотки Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный ... Показать все

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