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Клим / Клементий Демидович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.11.1778 ст.

Дата смерти

Между 1850 и 1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1778 ст.

Отец: Демид Михайлович

Мать: Акулина / Акилина Яковлевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 4 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155. ... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 13 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018 Даты докум... Показать все
Восприемник
24.02.1793 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Ивана Никитича, сына Никиты Михайловича
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 15 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Раздел описи:... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 15 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Даты докуме... Показать все
Бракосочетание
02.11.1796 ст.

Жена: Прасковья Афанасьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 136. Метрические книги и брачные... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1797 ст.

Сын: Яков Клементьевич

Мать ребёнка: Прасковья Афанасьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.10.1797 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Тимофей Васильевич Источник: Архив Государственное бюджет... Показать все
Рождение ребёнка
08.11.1804 ст.

Сын: Михаил Клементьевич

Мать ребёнка: Прасковья Афанасьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 11.11.1804 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Трофим Дмитриевич Источник: Архив Государственное бюджетн... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 72 года, вдовец в бобылях Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Испов... Показать все
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 77 лет, вдовец в бобылях, № 113 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во ли... Показать все
Смерть
Между 1850 и 1855

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