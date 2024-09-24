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Акулина / Акилина Яковлевна

Место рождения

Большие Вёски, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Вёски, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Между 1760 и 1767

Муж: Демид Михайлович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Василиса Демидовна

Отец ребёнка: Демид Михайлович

Рождение ребёнка
17.03.1769 ст.

Дочь: Евдокия / Авдотья Демидовна

Отец ребёнка: Демид Михайлович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1769 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 72 Кол-во листов: 605 Даты документов: Раздел описи: 1769 стр. 95
Рождение ребёнка
24.11.1776 ст.

Дочь: Екатерина Демидовна

Отец ребёнка: Демид Михайлович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сай... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1778 ст.

Сын: Клим / Клементий Демидович

Отец ребёнка: Демид Михайлович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1781

Дочь: Степанида / Стефанида Демидовна

Отец ребёнка: Демид Михайлович

Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 35 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1783 ст.

Сын: Федор Демидович

Отец ребёнка: Демид Михайлович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 25.04.1783 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Никита Михайлович Источник: Архив Государственное бюджетн... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 47 лет, муж - Демид Михайлович, 46 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 48 лет, муж - Демид Михайлович, 48 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов:... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 49 лет, муж - Демид Михайлович, 49 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Смерть
После 1795

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