Акулина / Акилина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1760 и 1767
Муж: Демид Михайлович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Василиса Демидовна
Отец ребёнка: Демид Михайлович
Рождение ребёнка
17.03.1769 ст.
Дочь: Евдокия / Авдотья Демидовна
Отец ребёнка: Демид Михайлович
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1769 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 72 Кол-во листов: 605 Даты документов: Раздел описи: 1769 стр. 95
Рождение ребёнка
24.11.1776 ст.
Дочь: Екатерина Демидовна
Отец ребёнка: Демид Михайлович
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сай... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1778 ст.
Сын: Клим / Клементий Демидович
Отец ребёнка: Демид Михайлович
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1781
Дочь: Степанида / Стефанида Демидовна
Отец ребёнка: Демид Михайлович
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 35 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1783 ст.
Сын: Федор Демидович
Отец ребёнка: Демид Михайлович
дата крещения - 25.04.1783 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Никита Михайлович Источник: Архив Государственное бюджетн... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 47 лет, муж - Демид Михайлович, 46 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 48 лет, муж - Демид Михайлович, 48 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов:... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 49 лет, муж - Демид Михайлович, 49 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Смерть
После 1795