Иван (старший) Никитич
Место рождения
Дата рождения24.02.1793 ст.
Дата смертиМежду 1793 и 1794
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
Между 1793 и 1794
нет в ИР 1794
Рождение
24.02.1793 ст.
дата крещения - 30.02.1793 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села Рождествина крестьянский сын Клементий Демидович Источник: Архив Гос... Показать все