Иван (старший) Никитич 24.02.1793 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван (старший) Никитич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.02.1793 ст.

Дата смерти

Между 1793 и 1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
Между 1793 и 1794
нет в ИР 1794
Рождение
24.02.1793 ст.

Отец: Никита / Аникита Михайлович

Мать: Акулина / Акилина Ефимовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.02.1793 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села Рождествина крестьянский сын Клементий Демидович Источник: Архив Гос... Показать все

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