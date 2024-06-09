Трофим Никитич 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трофим Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

15.10.1780 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Никита / Аникита Михайлович

Мать: Акулина / Акилина Ефимовна

Смерть
15.10.1780 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 года причина - от родимца Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный а... Показать все

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