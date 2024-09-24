Марья Стефановна 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

22.08.1776 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1764 и 1775

Муж: Никита / Аникита Михайлович

Рождение ребёнка
30.09.1775 ст.

Сын: Григорий Никитич

Отец ребёнка: Никита / Аникита Михайлович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 10. Метрические книги и брачные обыски церквей г. Пересла... Показать все
Смерть
22.08.1776 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 28 лет причина - неизвестно Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный а... Показать все

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