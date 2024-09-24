Марья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти22.08.1776 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1764 и 1775
Рождение ребёнка
30.09.1775 ст.
Сын: Григорий Никитич
Отец ребёнка: Никита / Аникита Михайлович
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 10. Метрические книги и брачные обыски церквей г. Пересла... Показать все
Смерть
22.08.1776 ст.
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 28 лет причина - неизвестно Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный а... Показать все