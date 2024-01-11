Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)

Дата рождения

1865

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1832 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович

Мать: Тимербулатова Минжамал

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
12.02.1898

Дочь: Тимербулатова Фархижамал Сарвартдиновна

Мать ребёнка: Тимербулатова Минжихан (Минзиган) Фатаховна

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1904

Сын: Тимербулатов Мисбахетдин Сарвартдинович

Мать ребёнка: Тимербулатова Минжихан (Минзиган) Фатаховна

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.04.1911

Дочь: Гайнутдинова Гильмижамал (Гильмиямал) Сарвартдиновна

Мать ребёнка: Тимербулатова Минжихан (Минзиган) Фатаховна

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1918

Сын: Тимербулатов Гильметдин Сарвартдинович

Мать ребёнка: Тимербулатова Минжихан (Минзиган) Фатаховна

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1921

Сын: Тимербулатов Нигмат (Нигматулла) Сарвартдинович

Мать ребёнка: Тимербулатова Минжихан (Минзиган) Фатаховна

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1922

Сын: Тимербулатов Мифтахетдин Сарвартдинович

Мать ребёнка: Тимербулатова Минжихан (Минзиган) Фатаховна

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Тимербулатов Мухаметдин Сарвартдинович

Мать ребёнка: Тимербулатова Минжихан (Минзиган) Фатаховна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимербулатова Минжихан (Минзиган) Фатаховна

Смерть
1950
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
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