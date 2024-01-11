Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Дата рождения1865
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
1865
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
12.02.1898
Дочь: Тимербулатова Фархижамал Сарвартдиновна
Мать ребёнка: Тимербулатова Минжихан (Минзиган) Фатаховна
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1904
Сын: Тимербулатов Мисбахетдин Сарвартдинович
Мать ребёнка: Тимербулатова Минжихан (Минзиган) Фатаховна
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.04.1911
Дочь: Гайнутдинова Гильмижамал (Гильмиямал) Сарвартдиновна
Мать ребёнка: Тимербулатова Минжихан (Минзиган) Фатаховна
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1918
Сын: Тимербулатов Гильметдин Сарвартдинович
Мать ребёнка: Тимербулатова Минжихан (Минзиган) Фатаховна
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1921
Сын: Тимербулатов Нигмат (Нигматулла) Сарвартдинович
Мать ребёнка: Тимербулатова Минжихан (Минзиган) Фатаховна
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1922
Сын: Тимербулатов Мифтахетдин Сарвартдинович
Мать ребёнка: Тимербулатова Минжихан (Минзиган) Фатаховна
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Тимербулатов Мухаметдин Сарвартдинович
Мать ребёнка: Тимербулатова Минжихан (Минзиган) Фатаховна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР