Тимербулатов Мисбахетдин Сарвартдинович
Место рожденияд. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1904
Дата смерти?.07.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)
Мать: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметова (Тимербулатова) Галия Мисбахетдиновна
Мать ребёнка: Хамидуллина (Хамидуллина) Халима Хайрутдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Темирбулатов Мисбах Сарварович политрук В архив Дата рождения __.__.1904 Место рождения Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, д. Ибраево Последнее место службы 14 сп 72 сд ( 14 сп, 72 сд ) Дата выбытия _... Показать все
Смерть
?.07.1941
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Похороны
Неизвестно