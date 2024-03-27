Тимербулатов Мисбахетдин Сарвартдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербулатов Мисбахетдин Сарвартдинович

Место рождения

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)

Мать: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметова (Тимербулатова) Галия Мисбахетдиновна

Мать ребёнка: Хамидуллина (Хамидуллина) Халима Хайрутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимербулатов Тагир Мисбахетдинович

Мать ребёнка: Хамидуллина (Хамидуллина) Халима Хайрутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамидуллина (Хамидуллина) Халима Хайрутдиновна

Военная служба
Неизвестно
Темирбулатов Мисбах Сарварович политрук В архив Дата рождения __.__.1904 Место рождения Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, д. Ибраево Последнее место службы 14 сп 72 сд ( 14 сп, 72 сд ) Дата выбытия _... Показать все
Смерть
?.07.1941
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Похороны
Неизвестно

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