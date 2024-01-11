Тимербулатов Тагир Мисбахетдинович
Место рожденияг. Ленинград
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
г. Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимербулатова Фарида
г.Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимербулатова Фарида
Развод
Неизвестно
Жена: Тимербулатова Ханифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимербулатова Ханифа
г. Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимербулатова Ханифа
Смерть
Неизвестно
г.Ленинград
Похороны
Неизвестно
г.Ленинград