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Тимербулатов Гильметдин Сарвартдинович

Место рождения

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)

Мать: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна

Военная служба
Неизвестно
Тимербулатов Гельметдин Сарварович воентехник 2 ранга В архив Дата рождения __.__.1918 Место рождения Башкирская АССР, г. Белорецк, ул. Трактовая, 9-63 Дата и место призыва __.__.1938 Последнее место ... Показать все
Смерть
?.09.1941
Причина смерти: На войне пропал без вести
Похороны
Неизвестно

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