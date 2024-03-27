Тимербулатов Гильметдин Сарвартдинович
Место рожденияд. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1918
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)
Мать: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна
Военная служба
Неизвестно
Тимербулатов Гельметдин Сарварович воентехник 2 ранга В архив Дата рождения __.__.1918 Место рождения Башкирская АССР, г. Белорецк, ул. Трактовая, 9-63 Дата и место призыва __.__.1938 Последнее место ... Показать все
Смерть
?.09.1941
Причина смерти: На войне пропал без вести
Похороны
Неизвестно