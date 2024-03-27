Гайнутдинова (Тимербулатова) Гильмижамал (Гильмиямал) Сарвартдиновна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения02.04.1911
Дата смерти09.07.1994
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1911
Отец: Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)
Мать: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайнутдинов Галимьян (Галей Галий) (Галей, Галий) Хурматович
Рождение ребёнка
02.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайнутдинов Галимьян (Галей Галий) (Галей, Галий) Хурматович
Рождение ребёнка
16.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайнутдинов Галимьян (Галей Галий) (Галей, Галий) Хурматович
Рождение ребёнка
01.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайнутдинов Галимьян (Галей Галий) (Галей, Галий) Хурматович
Смерть
09.07.1994
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно