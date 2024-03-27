Гайнутдинова (Тимербулатова) Гильмижамал (Гильмиямал) Сарвартдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнутдинова (Тимербулатова) Гильмижамал (Гильмиямал) Сарвартдиновна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

02.04.1911

Дата смерти

09.07.1994

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1911

Отец: Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)

Мать: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна

Развод
Неизвестно

Муж: Гайнутдинов Галимьян (Галей Галий) (Галей, Галий) Хурматович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайнутдинов Галимьян (Галей Галий) (Галей, Галий) Хурматович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнутдинов Галимьян (Галей Галий) (Галей, Галий) Хурматович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнутдинов Галимьян (Галей Галий) (Галей, Галий) Хурматович

Рождение ребёнка
16.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнутдинов Галимьян (Галей Галий) (Галей, Галий) Хурматович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнутдинов Галимьян (Галей Галий) (Галей, Галий) Хурматович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
09.07.1994
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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