Тимербулатова (Тимербулатова) Фархижамал Сарвартдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимербулатова (Тимербулатова) Фархижамал Сарвартдиновна

Тимербулатова (Тимербулатова) Фархижамал Сарвартдиновна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

12.02.1898

Дата смерти

12.08.1981

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Муж

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1898

Отец: Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)

Мать: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитов Зинур Мусавирович

Работа или профессия
Неизвестно
Самостоятельно изучила арабский язык.
Рождение ребёнка
08.01.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Зинур Мусавирович

Рождение ребёнка
20.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Зинур Мусавирович

Рождение ребёнка
14.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Зинур Мусавирович

Рождение ребёнка
20.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Зинур Мусавирович

Рождение ребёнка
15.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Зинур Мусавирович

Смерть
12.08.1981
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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