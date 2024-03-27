Тимербулатова (Тимербулатова) Фархижамал Сарвартдиновна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения12.02.1898
Дата смерти12.08.1981
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1898
Отец: Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)
Мать: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Самостоятельно изучила арабский язык.
Рождение ребёнка
08.01.1920
Рождение ребёнка
20.09.1923
Рождение ребёнка
14.03.1927
Рождение ребёнка
20.11.1929
Рождение ребёнка
15.03.1932
Смерть
12.08.1981
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно